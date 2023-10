Tolto blocco dei sindacati al polo logistico di Biandrate

È stato tolto solo questa mattina il blocco davanti ai cancelli del polo logistico Esselunga di Biandrate, in provincia di Novara, iniziato ieri a mezzogiorno su iniziativa dei sindacati Slai Cobas e Ul Cobas per protestare contro la sospensione di 30 lavoratori di una società che opera nella struttura.

Il blocco è stato tolto dopo un colloquio con il prefetto di Novara Francesco Garsia che lunedì incontrerà una delegazione di sindacalisti.

In mattinata a Biandrate erano arrivati reparti della Polizia di Stato e dei Carabinieri da Milano, Torino, Genova. Durante i colloqui della trattativa sarebbe emerso un danno per l'azienda di diverse centinaia di migliaia di euro. Il polo logistico infatti lavora il pesce per tutti i supermercati della catena Esselunga.



