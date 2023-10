Juve: Allegri, Milan favorito per il titolo con Napoli e Inter

"Affrontiamo una squadra che non dico che è la favorita, ma è una delle tre favorite per il campionato insieme all'Inter e al Napoli": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla corsa al titolo. "E' anche normale si dica che la Juventus favorita, l'obiettivo nostro è fare più punti possibili per arrivare a fine maggio tra le prime quattro - continua l'allenatore bianconero - e a San Siro sarà una sfida bella e difficile: si affrontano la prima contro la terza e ci saranno 80mila spettatori, godiamoci questa partita pensando anche che abbiamo 17 punti e ne dobbiamo fare ancora tanti per conquistare il nostro obiettivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA