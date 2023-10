In val d'Ossola inaugurato il Museo del marmo rosa e granito

E' stato inaugurato oggi ad Albo, frazione del comune di Mergozzo nel Verbano-Cusio-Ossola, il Museo del marmo rosa e granito (Mumag), un'esposizione che celebra queste pregiate pietre che da secoli vengono estratte dalle montagne del lago Maggiore e del parco nazionale della Val Grande.

Il museo, che occupa parte dell'edificio un tempo sede dell'asilo, ristrutturato con 70 mila euro di fondi comunali, racconta il viaggio di marmo e granito sia dal punto di vista del trasporto dal luogo di estrazione a quello di utilizzo (il marmo della cava di Candoglia è stato utilizzato anche per la costruzione del Duomo di Milano), sia del modo in cui possono essere trasformati. Sono esposti alcuni reperti in marmo della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, materiali grezzi e documenti raccolti dal Gruppo archeologico di Mergozzo, gli strumenti utilizzati per il taglio delle pietre e alcune opere d'arte.

Sempre nella giornata odierna è stato presentato il nuovo centro visite della poco distante cava Moschini di Ornavasso.

Entrambi gli interventi sono stati finanziati con fondi Interreg Italia-Svizzera, per un ammontare di circa 300 mila euro, nel quadro del progetto Mulm - Il Museo più lungo del mondo, finalizzato alla valorizzazione ambientale e culturale dei territori attraversati e connessi dalla galleria del San Gottardo inaugurata nel 2016.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA