Carabinieri, inaugurata nuova caserma a Montegrosso d'Asti

E' stata inaugurata oggi a Montegrosso d'Asti la nuova caserma sede della Stazione Carabinieri, intitolata al vicebrigadiere Ernesto Abate, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria.

Alla cerimonia, accompagnata dalla fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia", sono intervenuti anche il sindaco di Montegrosso, Monica Masino, e il comandante della Legione Carabinieri 'Piemonte e Valle d'Aosta', generale di brigata Antonio Di Stasio.

Il vicebrigadiere Ernesto Abate nacque a Serravalle d'Asti nel 1908 da una famiglia contadina; arruolatosi nei Carabinieri Reali, il 6 maggio 1938, mentre era in servizio perlustrativo con un altro militare, sorprese una banda intenta a rubare in un esercizio commerciale. Uno dei banditi gli sparò ferendolo al petto e il vicebrigadiere morì poco dopo in ospedale. In punto di morte riuscì a fornire importanti informazioni per la cattura dei malviventi, comportamento che gli valse la concessione della Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria.

A ricordo della cerimonia, Poste Italiane ha dato vita anche a un annullo filatelico appositamente creato.



