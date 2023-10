Acqua torbida dopo il maltempo, divieti in 6 comuni cuneesi

Dopo l'ondata di maltempo di ieri, permangono problemi relativi all'utilizzo dell'acqua alcune zone della provincia di Cuneo. Si sono generati fenomeni di intorbidimento nelle sorgenti del Bandino (Roaschia) e del Busset (Entracque), che alimentano le reti a servizio di Cuneo e di alcuni tra i principali comuni della zona pedemontana. Nella provincia di Cuneo ieri sono caduti fino a 220 millimetri di pioggia in 18 ore.

La situazione tuttavia è in miglioramento, segnala l'Acda, Azienda Cuneese dell'Acqua: "Attualmente l'acqua presente nelle vasche delle sorgenti è limpida e prevediamo che nelle prossime 24-36 ore la totalità della rete acquedottistica torni alla normalità. È necessario tuttavia attendere i tempi di spurgo, necessari per far defluire l'acqua intorbidita dalle condotte della rete".

Continuano ad arrivare segnalazioni di utenti dei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Cervasca e Vignolo, a cui si sono aggiunti Bernezzo e porzioni del territorio di Busca (frazioni Castelletto e San Chiaffredo) e Villar San Costanzo. Su queste ultime segnalazioni di torbidità, fa sapere l'ente, sono in corso verifiche e se necessario si richiederà ai sindaci l'emanazione di ordinanze di non potabilità.

Analoghe ordinanze sul divieto di uso dell'acqua per fini alimentari sono già state emesse nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Cervasca e Vignolo.

"La regola base sull'utilizzo dell'acqua in seguito all'intorbidimento è di non utilizzarla per scopi alimentari neanche previa bollitura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA