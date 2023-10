Vento a 112 kmh, alberi e pali abbattuti nell'Alessandrino

Molti disagi per il maltempo nell'Alessandrino. Segnalati dalla Protezione Civile alberi caduti sulla strada comunale Acqui-Lussito causa le forti raffiche di vento; a Bric Berton di Ponzone, sull'Appennino al confine con la Liguria, registrati valori fino a 112,7 chilometri orari..

Nella frazione Lobbi di Alessandria vigili del fuoco al lavoro in strada Passalacqua per la rimozione di un palo di un gestore di telefonia.

Aperti per monitoraggio del territorio 14 Centri Operativi Misti Protezione Civile. Nell'Acquese sotto osservazione anche il fiume Bormida.



