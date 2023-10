Teatro Gioiello, C'è un cadavere in giardino dal 26 ottobre

Da giovedì 26 a domenica 29 ottobre al Teatro Gioiello di Torino Sergio Muniz e Miriam Mesturino saranno gli attesi protagonisti della commedia C'è un cadavere in giardino (titolo originale Self Help) del drammaturgo canadese Norm Foster, per la regia di Silvio Giordani. Sul palco anche gli attori Maria Cristina Gionta, Luca Negroni, Giuseppe Renzo e Valentina Maselli, La versione italiana della pièce è di Pino Tierno e Consuelo Versace. Le scene sono di Mario Amodio, i costumi di Lucia Mariani, le luci di Giorgio Rossi.

Una coppia di mediocri attori teatrali in difficoltà decide di lanciarsi a livello nazionale come "Guru dell'Auto-aiuto" raggiungendo finalmente fama e fortuna, ma dopo qualche anno le loro vite apparentemente felici cominciano a sgretolarsi: aggrappati alla loro esile fama falsamente conquistata si troveranno a gestire tradimenti e soprattutto un cadavere, in un vortice di situazioni esilaranti e un susseguirsi di poliziotti, agenti teatrali, giornalisti ficcanaso ed una cameriera completamente fuori di testa.



