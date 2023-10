Novi, 10 spettacoli per la nuova stagione al Teatro Marenco

Dieci spettacoli, più il tradizionale appuntamento con il Festival Lavagnino, per la nuova stagione di prosa del teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure (Alessandria), in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Un cartellone variegato, con drammaturgia contemporanea e opere della tradizione, danza, musica, spettacolo. Diversi gli interpreti si avvicenderanno sul palco, da Luca Bizzarri a Paolo Rossi, al novese Valerio Binasco, massimo interprete del neo premio Nobel Jon Fosse che presenterà come regista e attore 'La ragazza sul divano'.

Si parte il 18 novembre con 'L'arte della commedia' di Eduardo De Filippo.



