Novartis, 100 milioni per l'innovazione oncologica nel Torinese

Taglio del nastro oggi a Colleretto Giacosa, nel Torinese, per il nuovo stabilimento di Novartis, all'interno del Bioindustry Park, che amplia il polo dell'innovazione oncologica. Presente il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto. L'azienda ha deciso di potenziare le attività di ricerca, sviluppo e produzione di radiofarmaci a scopo terapeutico con un investimento di 84 milioni di euro nei prossimi tre anni. Altri venti milioni sono già stati stanziati per la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà la produzione di prodotti diagnostici, oltre che attività di ricerca e sviluppo.

Il polo di Novartis rappresenta l'ultima frontiera della medicina nucleare di precisione, con un approccio innovativo basato sui radioligandi. "In questo contesto abbiamo confermato alla Regione Piemonte volontà e impegno a dare concreta attuazione al Piano Oncologico Nazionale, di recente approvato dal ministero della Salute, anche in questo territorio", ha annunciato Valentino Confalone, amministratore delegato di Novartis Italia.



