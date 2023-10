'Montag für's Goethe', protesta a Torino per il Goethe Institute

Il 23 ottobre sarà un "Montag für's Goethe", un lunedì di protesta in difesa del Goethe-Institut di Torino, con l'assemblea e il presidio davanti alla sede del Comune di Torino, dalle ore 14 alle 16.

"Nei giorni scorsi la direzione romana dell'istituto - ricorda la Flc Cgil - ha annunciato la chiusura delle sedi italiane di Trieste, Genova, Torino e il ridimensionamento della sede di Napoli, aprendo la procedura di licenziamento collettivo. Più di 30 persone tra dipendenti, collaboratori, collaboratrici (la stragrande maggioranza donne) rischiano di perdere il lavoro entro il 31 gennaio 2024, termine ultimo di apertura della sede, con ripercussioni negative anche per gli studenti che si sono iscritti ai corsi di tedesco per l'anno scolastico 2023/24. Moltissimi docenti di lingua tedesca delle scuole sono solidali con i dipendenti dell'istituto torinese e una petizione lanciata online da Change.org ha già raggiunto le 15mila firme" La mobilitazione della Flc Cgil con le lavoratrici e i lavoratori punta a "sensibilizzare la politica del territorio perché faccia quanto possibile per impedire la chiusura del centro culturale, di intervenire tempestivamente con il consiglio direttivo del Goethe-Institut di Monaco e il Ministero degli Esteri per sospendere la decisione di chiusura e salvare numerosi posti di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA