Milano-Cortina: Cirio, lunedì al governo dossier su pista Cesana

Nelle prossime ore verrà inviato a Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino lo studio di fattibilità sulla pista pe il bob, lo slittino e lo skeleton di Cesana per le Olimpiadi del 2026 e lunedì la documentazione sarà trasmessa al governo italiano. Lo ha annunciato il presidente della Regione Alberto Cirio, a margine della presentazione della stagione sciistica della Via Lattea.

"Abbiamo un accordo con il ministro Abodi che ha chiesto di avere questa relazione dettagliata che attualizza quella che già era in suo possesso - ha spiegato Cirio - È un lavoro che sta svolgendo la Fondazione XX marzo (incaricata della gestione degli impianti sportivi dei Giochi di Torino 2006, ndr) attraverso tecnici estremamente competenti. Inoltre abbiamo raccolto la disponibilità del rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco che, sulla base dello studio della Fondazione XX marzo. preparerà una relazione aggiuntiva, per arrivare con un documento più completo possibile".

Lo studio della Fondazione attesterà la fattibilità dell'ammodernamento della pista di Cesana "nei tempi e nei termini stabiliti dal Cio, che chiede che entro un anno l'impianto sia pronto per i test pre-olimpici".

Per quanto riguarda l'impegno economico, "la nostra proposta ha un vantaggio enorme, all'interno degli stanziamenti decisi dal governo - ha detto Cirio - ma nel caso fosse necessario aggiungere delle risorse, Comune e Regione faranno la loro parte con fondi europei attestati e dedicati".



