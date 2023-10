Il Museo del Cinema apre il suo Archivio Storico il 27 ottobre

Il Museo Nazionale del Cinema, in occasione della Giornata Mondiale dell'Audiovisivo, propone un'apertura straordinaria gratuita del suo Archivio Storico per venerdì 27 ottobre.

Accompagnati dai responsabili, sarà possibile accedere ai depositi dell'archivio e scoprire alcuni dei documenti più interessanti e preziosi appartenenti alle collezioni del Museo Nazionale del Cinema. L'archivio, ospitato negli spazi della Bibliomediateca Mario Gromo, sarà visitabile solo su prenotazione e sono previsti 2 gruppi, uno alle 14 e l'altro alle 15,30.

Con questa iniziativa il Museo Nazionale del Cinema - si legge in una nota - vuole nuovamente sottolineare il fondamentale e prezioso ruolo che hanno i materiali delle collezioni e la loro conservazione. Da qui l'idea di aprire ciclicamente a partire dal prossimo anno tutti i depositi del Museo Nazionale del Cinema, sempre gratuitamente e su prenotazione.



