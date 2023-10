Fiere internazionali, Ieg acquisisce la maggioranza di A&T

E' stato perfezionato l'accordo che punta allo sviluppo del progetto fieristico A&T con Italian Exhibition Group (Ieg), società leader nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, che acquisisce il 51% del capitale sociale di A&T, società proprietaria e organizzatrice dell'omonima manifestazione, Automation & Testing, in programma con la sua 18/a edizione il prossimo febbraio a Torino.

La società, fondata nel 2007, ha creato e consolidato un evento dedicato a innovazione, tecnologia e affidabilità per l'industria in un'ottica 4.0 - 5.0, rivolta al mercato italiano, che vanta complessivamente oltre 760 espositori.

"Con questa svolta - dice Luciano Malgaroli ceo di A&T - sono certo che la manifestazione crescerà ulteriormente. Da tempo sentivo l'esigenza di irrobustire il nostro progetto: una scelta compiuta con lo sguardo rivolto al futuro, anche pensando ai tanti stakeholder istituzionali e industriali che credono in A&T e con i quali continueremo a collaborare. Avere un socio di maggioranza di qualità come Ieg, è per me motivo di grande soddisfazione".

Per Corrado Peraboni, ceo di Ieg, "questa acquisizione arricchisce la nostra società di un ulteriore prodotto nel settore tecnologico, con un interessante potenziale di crescita a livello nazionale, un mirato posizionamento nel Paese e un presidio deciso nel nord-ovest e nord-est dell'Italia dove le filiere industriali hanno un ruolo determinante per lo sviluppo di manifestazioni come A&T".

Il prossimo appuntamento di A&T sarà a Vicenza dal 25 al 27 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA