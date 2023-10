Danni e rischio frane, Provincia di Cuneo chiude 4 strade

Per i danni causati dal maltempo delle ultime ore la Provincia di Cuneo ha chiuso tre strade in valle Gesso e la provinciale 255 verso il Colle della Lombarda in alta valle Stura. C'è il rischio di frane e smottamenti.

In valle Gesso sono state chiuse la provinciale 239 da Sant'Anna a Terme di Valdieri, la 22 nel tratto dalla rotatoria Peradritta in prossimità del paravalanghe verso l'abitato di Sant'Anna di Valdieri e la 301 dal bivio ponte Rovina a San Giacomo di Entracque. In valle Stura è chiusa al transito la provinciale 255 verso il Colle della Lombarda. "Si raccomanda la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non è proprio necessario" "Ringrazio il personale dei reparti, quello della Protezione Civile e la sala operativa per la tempestività.

Siamo orgogliosi del loro lavoro", dice il presidente della Provincia Luca Robaldo.



