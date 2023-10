Calcio: Alessandria, Marra Cutrupi nuovo direttore operativo

L'Alessandria calcio (serie C) ha un nuovo direttore operativo e segretario generale: è il reggino 54enne Filippo Marra Cutrupi. Lo annuncia la società piemontese.

Il nuovo dirigente dei 'grigi' ha già ricoperto il ruolo di direttore generale in diverse squadre di serie C: Grosseto, Juve Stabia, Verona, Potenza; nell'ultima stagione nell'Acireale Calcio (girone I di Serie D).

Voluto dal responsabile dell'area tecnica Ninni Corda e dal presidente Enea Benedetto, Marra Cutrupi ha firmato un contratto biennale.



