Al via la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo

Prende il via il 21 ottobre la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo, manifestazione libraria e fieristica nata nel 2021 per raccontare e approfondire la cultura e la storia medioevale (e le sue influenze sul mondo contemporaneo), attraverso diverse espressioni creative e artistiche: romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche collettive, gare di caccia al tesoro, occasioni di giochi a tema, laboratori per adulti, bambine e bambini, proiezioni cinematografiche. Un programma che viene affiancato dalle proposte degli editori e delle librerie antiquarie provenienti da tutta Italia.

Matteo Saudino, meglio conosciuto come Barbasophia, terrà la lectio magistralis 'La filosofia medievale: semplice ancella della teologia'. Tra gli ospiti Enzo Bianchi, religioso e scrittore, ora a capo della Comunità Casa Madia ad Albiano di Ivrea, curerà la lectio 'E il deserto diventò una città. Vita dei monaci nel Medioevo'; l'antropologo Marco Aime presenterà il suo nuovo libro 'La carovana del sultano. Dal Mali alla Mecca: un pellegrinaggio medievale' (Einaudi); la medievista Virtus Maria Zallot con la lectio magistralis' Nei cieli nel Medioevo ' racconterà come i cieli dell'immaginario del tempo fossero attraversati da persone in salita e in discesa, ricorrendo a soluzioni straordinarie o improbabili espedienti; il medievista Federico Canaccini porterà la lezione 'In viaggio per Roma alla volta del Giubileo', sui pellegrini in cammino verso Roma per il primo evento di indulgenza plenaria universale e solenne della storia, indetto nel 1300 da papa Bonifacio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA