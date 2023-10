Aci, Ruote nella Storia al Castello Malgrà

Lo scorso 15 ottobre al Castello di Malgrà si è svolta la tappa piemontese di Ruote nella Storia manifestazione, nata da ACI Storico coadiuvata dall'Automobile Club Italia. L'evento si è avvalso della collaborazione dell'Automobile Club Torino, presieduto da Piergiorgio Re e diretto da Barbara Aguzzi, e della partecipazione del Comune di Rivarolo, dove ha sede il Castello.

"Anche quest'anno l'edizione locale di Ruote Nella Storia ha avuto un ottimo riscontro di partecipazione - ha detto la direttrice di AC Torino - Nel percorso delle colline canavesane si sono fatte ammirare, tra le altre, un'Aurelia B24, una Ferrari Mondial 4 valvole, una Jaguar E-Type, una Rolls Royce Silver Shadow ed una Giulia Spider del 1962. Pur mantenendo il nostro raduno un'allure democratica, all'insegna della passione per le auto storiche a tutti i livelli".

L'evento ha previsto un viaggio da alcune strade di Torino per poi raggiungere Valperga, dove gli equipaggi partecipanti hanno potuto gustare alcune specialità locali, con vista alle cantine e ai vigneti Terre del Creario. La carovana composta da un cinquantina di vetture storiche si è poi diretta verso il Lago di Meugliano, in Valchiusella, circondato da boschi di conifere, designato anche come Zona Speciale di Conservazione. Tappa conclusiva il Castello Malgrà, monumento che segna il profilo della città di Rivarolo dal 1333, anno in cui fu avviata la sua costruzione per volontà della famiglia dei Conti di San Martino.

Ruote nella Storia dà i suoi prossimi appuntamenti stagionali il 22 ottobre 2023 con AC Firenze, AC Verona e AC Sassari.



