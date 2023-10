Aci-Ready2go, giornata della sicurezza stradale per studenti

Il 25 ottobre si terrà a Valenza, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale e alla collaborazione con l'Istituto Cellini, una giornata di formazione del progetto nazionale Aci Ready2go, specializzato nella didattica per i futuri neopatentati, dedicata ai ragazzi delle classi quinte.

"Grazie a una rete di autoscuole che aderiscono al metodo Aci Ready2go, ci è possibile offrire ai ragazzi l'importante opportunità di esercitarsi, in tutta sicurezza, con l'ausilio del simulatore di Guida virtuale e attraverso esercizi di controllo del veicolo in situazioni di emergenza, ad essere utenti della strada accorti, prudenti, inclusivi e preparati all'imprevisto" dichiara il presidente dell'automobile Club Alessandria, Carlo Lastrucci.

"Aci sta individuando sul territorio autoscuole interessate, per costruire una rete diffusa che, in base al principio della peer education (educazione tra pari), trasmetta agli allievi uno stile di guida corretto e responsabile, con l'approfondimento delle tecniche basilari di gestione del veicolo in contesti complicati", afferma il direttore Umberto Rossi.

I veicoli necessarie per le dimostrazioni pratiche sono stati messi a disposizione dal gruppo Grandi Auto, confermando la partnership con l'Automobile Club Alessandria.

"Con questa giornata si avvia la lunga stagione di attività dedicate alla formazione dei giovani, che vedrà la presenza dei nostri operatori presso le scuole di tutta la provincia, dalle primarie agli Istituti superiori, per proseguire nel continuo impegno di trasmettere ai giovani, che rappresentano la speranza per una mobilità più sicura e sostenibile, i principi fondamentali che possano renderli, a loro volta, ambasciatori dei valori di solidarietà anche sulle nostre strade," conclude Chiara Palermo, referente per l'educazione stradale di Aci.





