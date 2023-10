A Biella Banksy, Jago, Tvboy e altre storie controcorrente

Dal 21 ottobre a Biella si potrà visitare la mostra 'Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente' realizzata grazie alla collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la sua società strumentale Palazzo Gromo Losa in collaborazione con il Comune di Biella e Arthemisia. La mostra, che ha come main sponsor Biver Banca - Gruppo Banca di Asti e sponsor tecnico Wide Group, racconta la contemporaneità attraverso gli occhi di alcuni tra i più influenti artisti viventi.

Ospitata nelle due sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero - oltre a Banksy, Jago e TvBoy da cui prende il titolo - l'esposizione presenta anche altri artisti celebri e conosciuti a livello internazionale: da Liu Bolin, David LaChapelle, Takashi Murakami, Mr Brainwash, Obey fino ai noti italiani Angelo Accardi, Laika, Marco Lodola, MaPo, Laurina Paperina, Pau, Andrea Ravo Mattoni, Rizek e Giuseppe Veneziano. Tutti protagonisti di un'arte pubblica e sociale che è diventata ormai un linguaggio accessibile, diretto e di denuncia, in cui lo spettatore può immedesimarsi, perché parlano di una realtà contemporanea che ci appartiene.

Curata da Piernicola Maria Di Iorio e con 90 opere, la mostra racconta storie "controcorrente", ci parla di vita, di morte, di ingiustizia sociale, di guerre, narrate ora con spirito canzonatorio, ora con maestria lirica o anche con un deciso tono di attacco. Artisti ribelli che hanno creato una rottura con i riferimenti classici del mondo dell'arte e della sua fruizione, rifiutando di entrare a far parte di un sistema chiuso, ma sono diventati molto ricercati e sempre più centrali nell'interesse del pubblico e dei musei e centri d'arte contemporanea.



