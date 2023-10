Torna CioccolaTo, dal cioccolato sospeso alle dolci letture

C'è anche il cioccolato sospeso da donare al Sermig all'edizione 2023 di CioccolaTo, che si terrà dal 25 ottobre al 5 novembre fra via Roma e piazza San Carlo a Torino, con Modica come città ospite. Tema di quest'anno 'Il cioccolato delle meraviglie' fra cultura, arte, giochi, laboratori, masteclass e showcooking con 3 fabbriche del cioccolato in cui assistere alla lavorazione e tostatura delle fave. Fra i punti forti, la rassegna Imprenditori del Cioccolato, Dolci Letture, il Trenino delle Meraviglie e due feste, quella di Halloween e una al Museo Egizio. Inoltre menu a tema nei ristoranti, eventi diffusi sul territorio, la mostra d'arte diffusa a Barriera di Milano 'Cioccolatissima' e appuntamenti a Mondo Juve. Lo scorso anno la manifestazione ha avuto oltre un milione di visitatori e 72mila chilogrammi di cioccolato venduti.

"Ci piace celebrare questa festa in piazza - sottolinea l'assessore ai Grandi eventi, Mimmo Carretta -, una festa dove si celebra l'eccellenza e un elemento che fa parte del Dna della città. E si promuove anche l'integrazione sociale con eventi che danno un ulteriore valore aggiunto a questa manifestazione".

"Torino è una capitale indiscussa del cioccolato - aggiunge l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino - e questa è un'iniziativa che ha avuto un successo in crescendo. E diventerà sempre più capitale con la nascita, in via Sacchi, del primo Museo del Cioccolato".



