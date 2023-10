Stories Milano firma le divise per Santommaso 10 di Lavazza

Stories Milano, il brand di moda del designer piemontese Stefano Giordano, collabora con Lavazza con un nuovo microprogetto attento all'italianità e alla valorizzazione dell'artigianalità. Ha firmato infatti le divise di sala e cucina per il nuovo Santommaso 10: lo storico ristorante del Gruppo Lavazza nel centro di Torino rinnovato dopo un lavoro di restyling. Le brigate di sala e cucina indossano una selezione di capi rispettosi del Manifesto della Moda stilato in sei punti da Stefano Giordano e da lui attuato in tutte le sue precedenti collezioni, attenti alla sostenibilità e al 100% Made in Piemonte.

"Quando è stata annunciata la riapertura del Santommaso 10, ho avuto un unico desiderio: poter essere parte attiva di questa rinascita. Così, ho avviato sin da subito una ricerca sui tessuti da utilizzare e, in contemporanea, sulle interpretazioni stilistiche da seguire.Ho raccolto tutti gli spunti, ho messo insieme le intuizioni e ho fatto la mia proposta di divise di sala e di cucina. La scelta cromatica non poteva che ricadere sul colore del caffè, protagonista indiscusso del marchio Lavazza, che ho voluto interpretare in due tonalità" racconta il designer Stefano Giordano che punta "a portare avanti il dialogo tra l'haute couture Made in Piemonte di Stories e la cucina di alto livello".



