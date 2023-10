Stellantis: a Melfi presentata la prima vettura Ds elettrica

"Oggi è arrivato il momento che il ministro Urso e la Regione Basilicata accompagnino in modo vero questo processo industriale": lo hanno scritto Fim, Uilm, Fismic e Uglm Basilicata in una nota congiunta nella quale è messo in evidenza che oggi, nello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) "la direzione aziendale ha presentato alle organizzazioni sindacali e alla Rsa la prima vettura Ds, completamente elettrica, prodotta al pilotino".

Per i rappresentanti sindacali, "il governo deve fare la sua parte e la Regione Basilicata deve garantire azioni vere che vadano nella direzione della salvaguardia delle aziende dell'indotto e della logistica, auspichiamo pertanto una convocazione celere come da nostra richiesta. Il patto di Melfi deve diventare realtà".

"Le presentazioni di oggi" - anche in riferimento a quella dell'ammiraglia della Lancia che sarà prodotta a Melfi - "sono la conferma concreta del lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali e da Stellantis che - hanno concluso i dirigenti di Fim, Uilm, Fismic e Uglm - sta investendo nello stabilimento lucano".



