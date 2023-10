'Riflessi' porta il teatro d'autore a Barriera di Milano

Prende il via il 21 ottobre a Barriera di Milano, allo spazio Kairos, la stagione 'Riflessi', pensata per portare il teatro di qualità e innovativo in una zona di periferia, con spettacoli provenienti da tutto il territorio nazionale.

"Abbiamo chiamato la nostra stagione 'Riflessi' perché sappiamo quanto la cultura in Italia sia sottovalutata e presa poco sul serio: lo si evince dal numero di singoli spettatori che presenziano agli spettacoli. Mentre i grandi teatri registrano, per fortuna, numeri importanti, i teatri off devono attingere a energie del territorio per esistere - spiega De Leo, vicepresidente di Onda Larsen -. Noi vogliamo che in 'Riflessi' il pubblico possa trovare una stagione in cui identificarsi, specchiarsi e riconoscersi".

La stagione inizia con lo spettacolo di teatro musicale 'Dopo tempesta', di e con Eugenio Rotondi, regia di Luigi Orfeo, e prosegue fino a maggio. ' La chiusura della stagione sarà affidata al debutto nazionale di Onda Larsen, ancora in fase di creazione.



