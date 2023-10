Parte LontaniVicini, a Binaria le opere di 98 artisti

Parte LontaniVicini, la mostra che ospiterà nei locali di Binaria fino al 30 novembre le opere di 98 artisti nazionali e internazionali. Il progetto, curato dall'Associazione Ponte per l'Arte in collaborazione con Binaria centro commensale del Gruppo Abele, vedrà esposte opere in essere e riproduzioni fotografiche digitali di 16 artisti di Paesi Extra Europei (Iraniani, Afgani, Egiziani, Russi e Armeni), aree geografiche dove i diritti umani sono fortemente limitati o calpestati. Tra di loro la poetessa Azam Bahrami, attivista iraniana, grazie alla quale si è entrati in contatto con artisti afgani e iraniani, dei quali si conoscono soltanto gli pseudonimi.

Oltre a loro anche 82 artisti italiani e dell'Unione Europea, alcuni dei quali di caratura internazionale, hanno risposto alla chiamata di partecipazione agli artisti provenienti da paesi non democratici e saranno presenti a LontaniVicini attraverso scritti, schizzi, foto o qualsiasi altro modo per manifestare la propria vicinanza e il proprio sostegno.



