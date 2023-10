Mondovì si anima dei Colori delle Alt(r)e Langhe

Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, Mondovì diventerà capitale dell'enogastronomia locale, per la prima edizione di "Colori delle Alt(r)e Langhe", il festival del cibo e del vino del monregalese ideato dal direttore artistico Anna Prandoni, giornalista e divulgatrice, con il supporto dell'enologo Andrea Moser, decretato da Fortune uno dei quaranta personaggi under 40 in grado di fare la differenza nel mondo enologico italiano.

L'appuntamento, che sarà inaugurato con il taglio del nastro venerdì 27 ottobre alle 17,30 nell'ottocentesco Circolo Sociale di Lettura - alla presenza di Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, e Alessandro Terreno, assessore alle Politiche giovanili, Manifestazioni, Sport e Impianti sportivi - si inserisce nel palinsesto di Calici&Forchette, insieme a Peccati di Gola & alla XXV Fiera Regionale del tartufo che si terrà da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre.

Peccati di Gola, l'evento dedicato ai prodotti enogastronomici del territorio monregalese e cuneese, si svilupperà nelle strade e nelle piazze di Mondovì Breo, in più aree tematiche: l'Expo del Gusto, dove si riuniranno i migliori prodotti enogastronomici, il Cibo di Strada Gourmet, dove si riuniranno tutti i migliori street food e i brand di birra artigianale, Casa Slow Food, un centro culturale enogastronomico, e Piazza Santa Maria Maggiore, che si popolerà di Osterie della Tradizione ed Enoteche dei Golosi. La XXV Fiera Regionale del Tartufo vedrà invece protagonisti i trifolao, il Centro Nazionale Studi Tartufi e la cucina di Cascina Capello in piazza Cesare Battisti.



