'Guidiamo il cambiamento', assemblea regionale della Cisl

Identità, partecipazione e innovazione: sono queste le parole chiave dell'assemblea organizzativa regionale che si è svolta oggi, all'hotel Atlantic di Borgaro Torinese. All'iniziativa hanno partecipato 250 tra delegati, operatori, dirigenti sindacali. responsabili e operatori dei servizi e delle associazioni Cisl.

"La Cisl - ha detto il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti - ha i piedi ben piantati nel terreno dell'autonomia e della contrattazione, pronta ad assumersi responsabilità importanti per il bene comune. È capace di mobilitazioni positive e mai ideologiche, così come di proposte concrete e innovative come l'ultima proposta di legge di iniziativa popolare per la 'partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese".

Tra le proposte emerse quella di un gruppo interno di lavoro con il compito di elaborare un progetto regionale sulle politiche migratorie. "In questi tempi così complessi guidare il cambiamento significa esercitare la responsabilità. La Cisl deve saper fronteggiare tutte le crisi, senza perdere una prospettiva di fiducia e di sviluppo. La nostra proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese serve al Paese. I lavoratori devono poter vivere i loro luoghi di lavoro, anche dal punto di vista organizzativo e gestionale" ha sottolineato la segretaria confederale Cisl, Daniela Fumarola.

Alla fine del 2022 gli iscritti alla Cisl Piemonte erano 255.4451, in prevalenza donne (52,8%) e il 55,9% con un'età tra i 36 e i 55 anni. Gli associati fino a 35 anni sono il 10, 3% gli over 55 il 29,9%. Gli iscritti pensionati sono il 6,41% nel territorio Torino-Canavese, il 10,94% a Cuneo, il 13,15% nel Piemonte Orientale e il 14,33% ad Alessandria-Asti. Sono 3.461 le persone che quotidianamente in Piemonte collaborano nelle federazioni e nelle strutture territoriali della Cisl: si tratta di operatori (547), dirigenti sindacali (2.707 eletti negli organi sindacali) e componenti di segreteria (207).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA