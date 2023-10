BallaTorino Social Dance, 4 giorni di danza per strade e piazze

Torino torna di nuova in piazza a ballare con il programma BallaTorino', da oggi a domenica 22 ottobre negli spazi pubblici in centro come e in periferia.

Partecipano 45 scuole e associazioni di ballo che in quattro giorni realizzeranno 65 interventi danzanti in più di venti luoghi della città, con 500 tra maestri, ballerine e ballerini, con il supporto di fondazioni, aziende, strutture socio assistenziali e reti associative, come Aics e Arci "Con BallaTorino - spiegano i promotori - si vuole reintegrare il ballo, nella sua funzione di strumento sociale, con l'intento di diffondere e consolidare il suo valore culturale: veicolo di relazione, inclusione e benessere". Sono contemplati tutti i generi di ballo sociale fra cui la street dance, il tango, la danza afro, il ballo di sala, le danze latino americane e il lindy hop, BallaTorino Social Dance è una produzione di Fondazione Contrada Torino Onlus, patrocinata da Città di Torino, Regione Piemonte, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Camera di commercio e Iren. Nel tardo pomeriggio di domani le scuole e le associazioni di ballo aderenti faranno incursioni danzanti in via Roma, Piazza Carlo Felice e Piazza Castello e Galleria San Federico.

Il programma affronta diversi ambiti, tra i quali la cura, tra l'altro con 'incursioni' nel Centro Territoriale Faber, in collaborazione con Asl Città di Torino, nell'Ospedale Mauriziano e nel Distretto Sociale Barolo.

"Gli studi più recenti dimostrano che la danza è un comportamento organizzato della specie umana e come tale ha un ruolo fondamentale per il benessere e la salute", commenta Alessandro Pontremoli, docente di danza e teatro sociale al Dams di Torino.



