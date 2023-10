Alessandria, il 21 novembre al via la stagione di prosa

Un cartellone variegato per soddisfare interessi molteplici. Martedì 21 novembre con Alessandro Benvenuti, protagonista di 'Falstaff a Windsor', si alza il sipario sulla stagione di prosa organizzata dal Comune di Alessandria, in collaborazione con Piemonte dal Vivo e la partecipazione di Asm Costruire Insieme. Dieci titoli per la programmazione serale; 3 appuntamenti dedicati alle famiglie e una programmazione per le scuole. Tre i teatri: Alessandrino, San Francesco e Ambra.

Un teatro sempre più no limits, con Piemonte dal Vivo che porta all'audiodescrizione per il pubblico non vedente e ipovedente.

"La stagione - sottolinea l'assessore regionale Vittoria Poggio - unirà il divertimento all'apprendimento. Una formula che consentirà di rafforzare una delle istituzioni alle quali gli alessandrini sono più legati". "Il nostro obiettivo - aggiunge il sindaco Giorgio Abonante - è sviluppare la cultura teatrale in città ampliando il pubblico che va a teatro. Con la consapevolezza che il teatro non è uno strumento per pochi, ma un'occasione di libertà, passione, divertimento". "Abbiamo lavorato - conclude Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo - a una nuova stagione affinché musica, teatro e danza siano opportunità di incontro e riflessione".



