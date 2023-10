Al Teatro Studio Bunker Wild years, un ritratto di Tom Waits

Nuovo appuntamento con la terza stagione del Teatro Studio Bunker a cura dell'Accademia dei Folli. Dal 19 al 22 ottobre i Folli propongono un nuovo capitolo del progetto Portraits, con cui vengono dipinti dei ritratti di grandi artisti del Novecento tra musica, parole e arti visive.

Wild years è dedicato a Tom Waits, uno straordinario personaggio che è sempre stato molto abile a nascondersi dietro i cancelli della sua vita privata. Infatti, tutti i biografi che hanno cercato di avvicinarsi a lui non si sono mai scrollati di dosso quella antipatica sensazione di essere stati sgraditi ospiti.

L'Accademia dei Folli non mette in scena una biografia in musica ma uno spettacolo intenso in cui sono i personaggi dei brani di Tom Waits a raccontare uno dei più grandi cantautori del Novecento che da più di quarant'anni influenza centinaia di artisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA