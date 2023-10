Ad Artissima nuovi progetti speciali, anche Junior per i piccoli

Artissima 2023, la grande fiera Internazionale d'Arte Contemporanea in programma al Lingotto di Torino dal 3 al 5 novembre di Torino propone quest'anno nuovi progetti speciali realizzati in collaborazione con i partner e importanti istituzioni culturali. Tra questi New Entries Bar a cura di Cripta747, nell'ambito di Identity; un corpus di opere fotografiche di Luca Locatelli nello stand Intesa Sanpaolo; Beyond Production Symposium, terzo episodio della piattaforma concettuale dedicata alle tendenze più innovative dell'arte contemporanea, realizzata in sinergia con Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt; la nuova edizione di Artissima Junior per i piccoli visitatori della fiera ideata dall'artista Eugenio Tibaldi; le AudioGuide, che accompagneranno il visitatore in visita alla fiera; Made In che in uno stand dedicato presenta le opere prodotte nel corso della prima edizione 2022 del progetto di residenza; l'installazione LaCittaDinAmica.

Inoltre, la fiera presenta un ricco calendario di appuntamenti: il ciclo di talk Il curatore planetario; l'intervista a Renzo Taddei a cura della rivista multimediale Lucy. Sulla cultura e il nuovo podcast di Artissima, Lo stereoscopio dei solitari.



