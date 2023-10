Tutta Vercelli senz'acqua, il sistema informatico è in tilt

Brusco risveglio per buona parte degli abitanti di Vercelli, a causa della mancanza di erogazione dell'acqua potabile. Decine di segnalazioni sono arrivate da tutti i quartieri cittadini, fin dalle prime ore della mattinata, per denunciare il disservizio: presi d'assalto i centralini di Asm Vercelli, l'azienda che gestisce il ciclo idrico in città.

L'amministrazione comunale di Vercelli precisa che "da verifiche effettuate, si è trattato di un problema informatico relativo al programma che gestisce l'attivazione dei pozzi". Fin dalle prime ore Asm e il Servizio idrico integrato si sono occupate della riattivazione manuale dei pozzi. Dopo un'ora di assenza, la situazione si è gradualmente normalizzata e l'acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti di case, scuole, aziende e attività commerciali.



