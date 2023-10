Progetto Cna InPerfetto per dare valore a scarti di produzione

Quasi 50 aziende di diverse dimensioni (metà ditte individuali e metà società più strutturate) sono interessate a lavorare sul progetto InPerfetto per la valorizzazione degli scarti di lavorazione. Emerge dal questionario diffuso da Cna tra le 700 imprese artigiane e pmi di Rivoli, Collegno e Grugliasco di nove comparti produttivi: dall'alimentare alle costruzioni, dalla moda alla lavorazione del legno, fino alla meccanica. In media queste imprese producono ciascuna ogni anno 24 tonnellate di scarti di produzione all'anno, una cifra indicativa visto che solo la metà del campione riesce a quantificare esattamente i propri rifiuti.

La difficoltà principale riscontrata dalle imprese nel riutilizzo o riciclo degli scarti è la complessità del processo di riciclo e le normative limitanti, ma anche i costi di smaltimento degli scarti, l'esigenza di rilevare e valorizzare gli scarti e la consapevolezza che solo in minima parte sono un difetto di qualità.

"I primi risultati sono incoraggianti. E' vero che il 40% delle imprese non sa quanti rifiuti produce e qual è il loro costo, ma la metà pensa che potrebbe diventare un sottoprodotto o diventare nuova materia prima" spiega Nicola Scarlatelli, presidente Cna Torino e titolare della Samec, una delle aziende del progetto che produce circa 20 tonnellate di rifiuto l'anno.

"Premesso che gli scarti di lavorazione possono essere sicuramente contenuti, ma non azzerati del tutto, bisogna chiedersi come integrare i processi produttivi e decisionali a monte e non a valle della filiera. Perché solo in questo modo possono dar vita ad una vera economia circolare, in cui stabilimenti di filiere differenti interagiscono per massimizzare il riutilizzo di risorse normalmente considerate rifiuti" spiega Filippo Provenzano, segretario della Cna Torino.





