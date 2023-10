Moncalieri Jazz Festival, torna la Notte Nera 'Jazz a corte'

Il programma del 26/o Moncalieri Jazz Festival è ormai online, come prima tappa di avvicinamento della prossima ricchissima edizione che si terrà dal 28 ottobre al 12 novembre. Un'edizione che verrà raccontata nei dettagli nella conferenza stampa in Comune, alla presenza del sindaco, il 24 ottobre. Si sa però già che gli ospiti d'onore quest'anno saranno la sostenibilità, l'inclusività, ma soprattutto la figura femminile. Ogni gruppo musicale che si esibirà avrà una donna nel proprio ensemble e durante la Notte Nera 'Jazz a Corte', il 28 ottobre, le varie corti del centro storico di Moncalieri, saranno dedicate a 5 donne che hanno lasciato il segno nel proprio ambito: Alda Merini nella letteratura, Anna Magnani nel cinema, Rita Levi Montalcini nella scienza, Frida Kahlo nell'arte e Mariagiuseppina Puglisi nella politica e sul territorio locale di Moncalieri. "Cinque donne diverse - spiega il fondatore e direttore del Mjf, Ugo Viola - ognuna con la propria storia da raccontare, accomunate però dalla voglia di emergere, di far valere il proprio impegno e le proprie doti".

L'attesa Notte Nera del jazz, uno degli eventi più amati in città, sarà composta di 8 ore di musica gratuita no stop nelle piazze, strade e corti di Moncalieri, compresi il Castello Reale con il Giardino delle Rose, il Palazzo comunale con tre Corti e alcune alcune Corti private. Con jam session, assoli, gruppi e molto altro.



