Mezzo chilogrammo di droga in casa, arrestate due persone

Un uomo di 31 anni e un giovane di 28 anni, entrambi di origine marocchina, sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato Barriera di Milano, a Torino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due anche per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo in corso Vercelli, il 31enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, della somma di denaro in contante di 560 euro e di due telefoni cellulari. La perquisizione nel suo appartamento ha portato alla scoperta di 4 panetti di hashish (per un peso di circa 400 grammi), 100 grammi di cocaina, 430 euro in contanti, insieme ad un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Mentre era in corso la perquisizione nell'alloggio è arrivato il coinquilino del presunto spacciatore. Il 28enne alla vista degli agenti si mostrato agitato e ha avuto un comportamento aggressivo, arrivando al punto di spintonare uno dei poliziotti.Gli agenti lo hanno arrestato sia per la resistenza sia in relazione alla detenzione delle sostanze stupefacenti, trovate negli spazi comuni.



