India-Sri Lanka: parlamentare Tamil a Biella, aiutateci

"Attendiamo da anni una investigazione internazionale per i crimini di guerra commessi nello Sri Lanka ai danni del popolo Tamil. All'appello mancano ancora 146.679 civili". Da Valdilana, paese del Biellese dove è presente una delle più importanti comunità Tamil in Italia, il parlamentare Selvarajah Kajendren ha voluto portare l'attenzione sulla situazione del suo popolo. E' stato ospite del Comune di Valdilana, primo Comune in Italia ad avere riconosciuto il genocidio Tamil.

"Sono passati 14 anni dal conflitto armato - ha spiegato Kajendren -. Ci sono mamme e mogli che cercano ancora figli e mariti. E il governo dello Sri Lanka non dà risposte. Dopo tutto questo tempo non c'è ancora giustizia. Chiedo al governo italiano di attivarsi per un'investigazione internazionale".

Una prima investigazione era stata approvata dall'Onu nel 2012 per violazione diritti umani crimini di guerra e crimini contro l'umanità. "Ma non si sono fatti passi in avanti", ha sottolineato. E sulla situazione attuale nell'isola aggiunge: "Al popolo Tamil è stato riconosciuto il diritto di riunione, qualche passo in più è stato fatto nella libertà di parola ai giornalisti. Ma sono piccoli passi. Inoltre si continua a colpire l'economia Tamil con l'obiettiva di far sparire l'identità del nostro popolo. Inoltre nel nord est dell'isola c'è una continua importante presenza militare".



