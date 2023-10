Il blu di Alice Serafino alla Galleria Salamon di Torino

Con cinquanta opere uniche e originali si inaugura, il 20 ottobre, fino al 20 novembre, alla Elena Salamon Arte Moderna di Torino, 'Sono solo lune di carta', di Alice Serafino. Una retrospettiva degli ultimi anni di lavoro dedicati a fare ricerca con la cianotipia, antico metodo di stampa fotografica che sfrutta l'azione di due sali di ferro che, miscelati insieme e spennellati su una superficie, reagiscono ai raggi Uv dando vita all'immagine fotografica dal tipico colore Blu di Prussia.

A dieci anni dalla sua prima mostra, 'Piccoli mondi a contatto' del 2013, la pittrice torna a raccontarsi. "Chi vorrà accogliere la profonda poesia di queste opere si confronterà con emozioni che appartengono all'umanità tutta e che potrà interpretare secondo il proprio sentire", sottolinea la curatrice Elena Salamon che dai fotogrammi custoditi nella wunderkammer dell'artista, ha selezionato cinque percorsi: Qb, Prati, Sandman, Out of the blue e Lunatiche.

"Gli ultimi quattro anni sono stati per me un giro di boa - dichiara Alice Serafino -. Contemporaneamente agli avvenimenti globali che hanno stravolto l'esistenza collettiva e turbato le vite individuali, per questioni personali, ho attraversato un lungo periodo di alternanza tra attività e profonda introspezione. L'evoluzione è stata fisiologica. Invece di continuare a catalogare il mondo, il mio sguardo si è spostato all'interno. Come a cercare quella minuscola scintilla che, nonostante tutto, coraggiosa e ostinata, continua a brillare.





