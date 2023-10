Felix Mildenderger sul podio della Filarmonica Trt il 23 ottobre

Il maestro Felix Mildenderger, direttore ospite principale della Filarmonica TeatroRegioTorino Trt torna sul podio del Teatro Regio, il 23 ottobre, per inaugurare 20/a stagione dell'orchestra torinese con due capisaldi del repertorio novecentesco per grande orchestra sinfonica 'Appalachian Spring, suite dal balletto' del compositore americano Aaron Copland e la struggente 'Sinfonia n.4 in sol maggiore in Quattro tempi per orchestra e soprano solo' di Gustav Mahler.

Un programma scelto per festeggiare il 20/o compleanno infatto 'Appalachian Spring, suite dal balletto' di Copland è il primo brano in assoluto eseguito dalla Filarmonica Trt il 1 marzo 2004, al suo debutto sul palco del Teatro Regio di Torino.

Una suite, tratta dall'omonimo balletto e divisa in otto parti, che richiama temi e strumenti del folklore nord-americano, con canti popolari e danze frenetiche che si avvicendano fino ad un finale più calmo e meditativo.

I temi della morte e dell'infanzia contrastano e stridono, tra tristezza, inquietudine e rassegnato cinismo. Una composizione dal grande lirismo, che si apre con i campanelli delle slitte trainate nelle strade russe innevate e si conclude con un inno alla vita celestiale (ripresa del lied mahleriano 'Das himmlische Leben') cantato dalla soprano Christina Landshamer, apprezzata interprete del repertorio sinfonico tedesco.

La stagione 2023/2024 della Filarmonica Trt vede il contributo d' Compagnia di San Paolo, Ey Foundation, Fondazione Zegna, Amici della Filarmonica Trt, Banco BPM e il sostegno di Intesa Sanpaolo, che partecipa al progetto Esperienza Orchestra, e della società Reale mutua di assicurazioni. Proseguirà fino al 22 aprile con quattro grandi concerti sempre al Regio diretti da direttori di fama internazionale.



