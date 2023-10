Club to Club a Torino, il più grande festival indoor in Italia

Nella settimana del contemporaneo a Torino non ci saranno solo numerose fiere di arte, prima tra tutte Artissima al Lingotto, gallerie aperte fino a mezzanotte, eventi d'arte per le strade, ma ci saranno anche importanti appuntamenti musicali come la 21/a edizione del festival Club to Club (C2C), diventato uno dei più festival di avant-pop più importanti d'Europa. L'anno scorso è stato seguito da 35.000 partecipanti provenienti da quaranta Paesi.

L'edizione di quest'anno è stata presentata al Teatro Regio, il tempio torinese della musica classica per sottolineare l'importanza oggi di guardare all'arte con spirito aperto a 360 gradi e 'contaminato'. "Portiamo a Torino alcuni dei nomi più noti del panorama europeo e non solo della musica contemporanea, che una volta chiamavamo elettronica, ma che ora comprende un percorso creativo nuovo e molto più vasto - ha detto Sergio Ricciardone, direttore artistico e fondatore di C2C - come l'americana Caroline Polachek Dj, il duo inglese Overmono, il tedesco Bill Kouligas, Honour, Tzusing e tanti altri".

Il festival, comprensivo di alcuni talk sul futuro della musica contemporanea, si terranno in tre luoghi emblematici della cultura torinese, oltre al Regio, alle Ogr e al Lingotto.

"Un festival nel quale si balla e si fa cultura contemporanea", aggiunge Ricciardone. "Più che un festival, un progetto culturale che porta migliaia di appassionati stranieri a Torino, che oltre ad ascoltare i concerti, potranno godere di una città all'insegna della creatività", hanno sottolineato l'assessore al Turismo e ai Grandi eventi di Torino, Mimmo Carretta, il segretario di Fondazione per la Cultura. Alessandro Isaia e il responsabile Settore Promozione delle attività culturali, Marco Chiriotti. Molte anche le collaborazioni tra cui quella con la Pinacoteca Agnelli e con Exposed Torino Foto Festival in occasione della performance di Gang of Ducks, il 5 novembre alle Ogr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA