Cancro, con party solidale di Mondovì raccolti 12mila euro

La quarta edizione di Spleen Juice, il party benefico ideato da due fratelli di Mondovì, Francesco e Filippo Garelli, ha permesso di raccogliere 12mila euro che sono stati consegnati nelle mani del direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Gianmarco Sala. Il totale dei fondi raccolti in favore dell' Istituto di Candiolo - Irccs ha raggiunto così i 26.800 euro.

I fratelli Garelli organizzano dal 2018 Spleen Juice per ricordare la madre prematuramente scomparsa. Quest'anno il party si è tenuto in agosto al circolo Sant'Anna Avagnina di Mondovì: una bella iniziativa, sottolineano gli organizzatori, per sensibilizzare le giovani generazioni a sostenere la ricerca e la cura contro il cancro. E ogni anno un successo con centinaia di partecipanti.

Alla cerimonia di consegna dell'assegno, tenuta nella sede della Fondazione a Candiolo, c'erano Francesco e il padre Alberto, mentre Filippo si è collegato dalla Svezia, dove è impegnato con l' Erasmus.



