Prevenzione tumori, 'Sorrisi in Rosa' nei centri Humanitas

Negli ospedali Humanitas e nei centri Humanitas Medical Care di Rozzano, Milano, Torino, Bergamo, Varese e Catania torna 'Sorrisi in Rosa', il progetto nato sette anni fa da un'idea dei senologi di Humanitas in collaborazione con la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra. L' obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica a partire dall'esperienza di donne protagoniste di storie di malattia, coraggio e rinascita.

Anima centrale del progetto - spiega una nota - è la mostra fotografica, composta da ritratti e racconti, che ogni anno torna con nuove testimonial per vestire gli ospedali e i centri medici Humanitas in tutta Italia.

"Noi clinici - afferma Lucio Buffoni, responsabile Oncologia medica di Humanitas Gradenigo - abbiamo il dovere di ricordare quanto è importante parlare di tumore al seno, che in Italia nella donna è il più frequentemente diagnosticato. Altrettanto importante è parlare di prevenzione, anche attraverso progetti come 'Sorrisi in Rosa'".

Il primo incontro in programma si è tenuto oggi all' Humanitas Medical Care Principe Oddone di Torino su 'La salute è donna: prevenzione e stili di vita per vivere meglio'.

Seguiranno, sempre nella stessa sede, il 21 ottobre consulti gratuiti di ginecologia, senologia, endoginecologia, il 24 ottobre un incontro con gli specialisti del Centro donna. Infine il 26 ottobre, all'Humanitas Medical Care Lingotto, a Torino, si parlerà di 'Endometriosi: come riconoscerla e trattarla'.





