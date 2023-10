Palazzo Reale, lavori in corso che il pubblico può seguire

Non capita tutti i giorni di poter seguire dal vivo i lavori di manutenzione e ripulitura in un'affrescata sala regale. Cosa che il pubblico potrà fare visitando la Sala del Consiglio nell'Appartamento di Rappresentanza di Palazzo Reale dove è in corso un intervento di manutenzione dei preziosi arredi carloalbertini a cura della ditta Doneux e Soci. I lavori dureranno per circa un mese e si svolgeranno alla presenza del pubblico che, in tal modo, avrà la possibilità di seguire tutte le operazioni.

Il 20 ottobre, in particolare lo staff dei Musei Reali e i restauratori saranno a disposizione del pubblico per una visita guidata dedicata alla storia della sala e degli arredi, disegnati dall'architetto bolognese Pelagio Palagi, e per una spiegazione dell'intervento in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA