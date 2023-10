Nel borgo medievale di Trisobbio la fiera del tartufo bianco

Nel borgo medievale di Trisobbio (Alessandria) domenica 22 ottobre viene allestita la 5/a edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. gli stand dei trifolao (cercatori di Tartufo). Ci saranno bancarelle con i prodotti tipici, sia locali sia provenienti da altre regioni di Italia, punti ristoro e iniziative collaterali.

Nel salone del 'Vecchio Asilo' sarà realizzato uno spazio dedicato al riconoscimento di Alto Piemonte e Gran Monferrato Città Europea del Vino 2024, all'interno del quale si potrà visitare una mostra di pittura sul tartufo. Lungo le vie del borgo medievale ci sarà l'esibizione degli antichi mestieri, grazie alle performance dei Mastri Falegnami e dei Fabbri Ferrai; si potrà partecipare alla visita guidata di Trisobbio e scoprire la sua storia, assistere alle esibizioni degli Arcieri; sarà allestito un accampamento medievale con figuranti che si sfideranno a duello e inoltre sarà presente un falconiere che si esibirà con alcuni rapaci. Per i più piccoli, invece, sarà disponibile un'area di animazione e laboratorio didattico (con inizio alle ore 14) in via Garibaldi, anche con giochi gonfiabili.

"La Fiera cattura ormai un interesse ad ampio raggio. - commenta il sindaco, Marco Comaschi - È confermato l'arrivo di un pullman di visitatori che arriveranno da Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, dopo aver scoperto Trisobbio durante un sopralluogo estivo: un segnale evidente della costante crescita di interesse verso questo evento, così come del potenziale turistico del nostro Comune, sempre più frequentato da visitatori, sia italiani che stranieri".



