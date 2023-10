ND Stevenson, con Nimona una vittoria dopo un lungo viaggio

"Ho pensato tante volte che la serie non continuasse, è stata una bella vittoria al termine di un lungo viaggio. Il messaggio è che puoi essere te stesso, puoi essere amato, accettato, ci si può comprendere l'un l'altro". ND Stevenson, autore e illustratore della graphic novel Nimona, da cui è tratta una delle serie animate di maggior successo di Netflix, con tematiche Lgbtq, è fra i protagonisti di View Conference, il più importante evento italiano dedicato all'intrattenimento digitale in corso alle Ogr di Torino. "Ho voluto dedicarmi all'animazione - racconta - perché le cose che ho visto da piccolo mi hanno formato e hanno formato il mio modo di vedere il mondo. È una grande responsabilità creare per i bambini e mostrare loro che possono scegliere ed essere quello che vogliono, che meritano amore, meritano di essere accettati quindi penso fosse importante raccontare una storia come questa e sono davvero felice che la serie sia stata così ben accolta. Spero che il messaggio arrivi alle famiglie in tutto il mondo e che possano capirsi un po' di più", aggiunge.

A firmare la regia della serie, Nick Bruno e Troy Quane.

"Personaggi come questi sono importanti, una sfida - dice Quane - e poter essere su una piattaforma come Netflix è un'opportunità enorme per andare incontro al pubblico e dire è giusto essere come sei. Come filmaker cerchi ud esprimere quello che senti, alla verità del personaggio, non pensi a cosa potrebbe avere successo. Cerchi solo di essere onesto, altrimenti - conclude ND Stevenson- lo fai per la ragione sbagliata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA