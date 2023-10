Langhe Roero attorno a un 'falò culturale' per Capitale Cultura

Presentato il progetto di candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Capitale Italiana della Cultura 2026. "Con 88 comuni coinvolti, è la più grande candidatura territoriale progettata in Italia. - spiega Carlo Bo, sindaco di Alba e presidente del Comitato per la candidatura - Un percorso che, al di là dell'esito, ci ha ricordato quanto sia importante saper fare squadra e lavorare in sinergia e, soprattutto, ci ha rammentato ancora una volta quanto gli aspetti culturali siano un fattore imprescindibile del nostro turismo e della nostra economia. Grazie a questo dossier - aggiunge il primo cittadino di Alba - un altro tassello importante va ad aggiungersi al percorso di crescita del territorio e di maggiore consapevolezza della nostra identità".

La candidatura di Alba Bra Langhe e Roero ha per titolo 'Vivere è cominciare'.

"Abbiamo radunato idealmente gli 88 Comuni del territorio intorno al falò, - dice Giovanni Fogliato, sindaco di Bra e vicepresidente del comitato di candidatura - :uno dei temi della candidatura, per esprimerne i valori più veri, proprio come, da ragazzi, intorno al falò ci si raccontava con sincerità. Il fuoco, poi, si vede da lontano ed è un segnale che esprime il bello e il buono del nostro territorio, l'accoglienza verso i visitatori e i turisti, ma anche la cura del 'ben-vivere' di chi ci abita, tra comuni più grandi e più piccoli, coltivandone le radici profonde ma con grande attenzione all'innovazione e al futuro".

L'immagine da cui nasce l'idea - è stato spiegato - è quella del "falò culturale, un fuoco simbolico attorno al quale si siederà una collettività in un grande laboratorio di condivisione, inclusione e dialogo. Un falò di pavesiana memoria, pronto ad accogliere attorno alle sue fiamme la cittadinanza, pronta a diventare comunità.

La candidatura pone l'accento sulla capacità di Langhe e Roero di "essere generatore di cultura, in una sfida che coinvolgerà tutti i player del luogo, imprese, associazioni, fondazioni e realtà in grado di incentivare l'innovazione".





