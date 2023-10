La fata turchina bombarda Gaza e Israele, manifesti a Torino

La fata turchina che bombarda Gaza e Israele lanciando decine di razzi dalla sua bacchetta magica.

C'è la drammatica attualità del conflitto Israelo-palestinese al centro di 'Wish on a shooting star', la nuova opera dello street artist torinese Andrea Villa. "E una critica sull'innocenza perduta dell'essere umano, un Pinocchio al contrario - spiega l'artista -: gli umani nascono bambini e invecchiano diventando con il cuore di legno. Una critica alla guerra e alla disumanizzazione delle persone - aggiunge - generate dalla loro stessa esistenza e dai preconcetti culturali e politici. Una critica all'ipocrisia della narrazione mediatica, del buonismo e della visione parziale della realtà trasformata in tifoseria e perdendo di vista le vittime reali, in un conflitto dove il bene e il male sfumano, e dove le vittime diventano carnefici e viceversa".

I manifesti sono stati affissi questa notte di fronte all'ospedale Gradenigo e in corso San Maurizio davanti alla scuola superiore 'Avogadro'.



