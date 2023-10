La Boheme al Regio di Torino apre il centenario pucciniano

La Boheme, opera simbolo del Teatro Regio di Torino, che ne mise in scena la prima assoluta l'1 febbraio 1896, apre, dal 21 al 29 ottobre, le celebrazioni del Centenario pucciniano 1924-2024. In scena, sull'iper tecnologico palcoscenico del Regio, sarà l'intramontabile allestimento creato da Giuseppe Patroni Griffi nel 1996 per il centenario dell'opera.

Sul podio il maestro Andrea Battistoni: "Ho diretto tante volte questa opera, tra le più amate del mondo - ha detto presentando lo spettacolo - ma non ho mai smesso di studiarla e di meravigliarmi per la sua perfezione, per la sua carica emozionale. Questa è un'opera che fa ancora e sempre piangere il pubblico. Arriva al cuore, grazie anche ad una partitura precisa e incredibile".

Lo storico allestimento di Patroni Griffi non è ambientato nel 1830 ma nell'anno della prima, nel 1896. 'Un allestimento che diverte e commuove", secondo Borrelli. La produzione dell'opera è sostenuta da Reale Mutua. Le prossime opere pucciniane nella stagione del Regio 2023-24 sono La rondine, La fanciulla del West, Le villi e Il trittico.



