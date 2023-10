Israele, foto degli ostaggi di Hamas sui muri di Torino

Decine di manifesti che riportano nomi, età e fotografie delle persone rapite il 7 ottobre da Hamas sono stati affissi in centro a Torino, in particolare sotto i portici di via Roma. Negli scatti ci sono bambini, giovani e anziani. "Rapiti. Aiutaci per favore a portarli a casa vivi", c'è scritto sui manifesti, firmati #KindnappedFromIsrael, in cui viene raccontato quanto accaduto. Nel testo si parla di "quasi 200 civili israeliani portati nella Striscia di Gaza" e di "più 3.000 donne, uomini e bambini, di età compresa tra i tre mesi e gli 85 anni, che sono stati feriti, uccisi, picchiati, violentati e separati brutalmente dai loro cari da Hamas".

Poi l'invito a scattare "una foto di questo manifesto e condividerlo". Alcuni manifesti sono stati strappati.



