Coltivavano marijuana in un bosco, denunciati in due nel Cuneese

Un italiano 41enne residente a Monticello d'Alba (Cuneo), con vari precedenti di polizia anche specifici a carico, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Cherasco per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, in concorso con un altro uomo, compaesano, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

Da tempo i Carabinieri avevano individuato, in un'area boschiva un appezzamento di terreno utilizzato per la coltivazione di piante di marijuana. Dopo una serie di appostamenti sono riusciti ad individuare due persone che, con fare guardingo, si sono recate sul posto ed hanno tagliato sette arbusti alti circa 2 metri, già in fase di piena maturazione: il peso dei soli arbusti, si è appurato in seguito, ammontava a circa 27,5 kg. Dopo il pedinamento è scattata la perquisizione in casa del 41enne: oltre a un essiccatoio con altre foglie di marijuana già pronte, dal peso complessivo di 180 grammi, è stata rinvenuta e sequestrata una bilancia di precisione.

L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Asti, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre il complice è stato deferito in stato di libertà.



