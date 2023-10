Circolo dei Lettori, nasce Radici il festival sull'identità

Nasce Radici, il festival della Fondazione Circolo dei lettori sull'identità e le identità coltivate, negate, ritrovate, a cura di Giuseppe Culicchia e sostenuto dall'assessorato all'Emigrazione della Regione Piemonte che ha stanziato 110.000 euro. È in programma dall'1 al 5 novembre a Torino tra il Circolo dei lettori e il Cinema Centrale con una grande anteprima sabato, 21 ottobre, quando al Circolo dei lettori arriva Bret Easton Ellis, in occasione della pubblicazione in Italia di Le schegge, il ritorno al romanzo dello scrittore statunitense. In programma anche gli incontri con Emir Kusturica, Ingo Schulze, Stefania Rocca, Diego De Silva, Paolo Di Paolo, Ilide Carmignani, Maria Grazia Calandrone, Paola Agosti, Enzo Bianchi, Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Paolo Nori, Farian Sabahi, Ruth Durughello, Franco Cardini, Javier Chiabrando e i racconti dei piemontesi d'Argentina.

"Tra i temi ricorrenti di questi nostri anni Venti del secondo millennio c'è quello dell'identità, messo in discussione da più parti. Ci sono più voci. Io ho un passato da libraio e in libreria devono esserci tutti i libri. Ho sempre invitato tutti, da Murgia a Buttafuoco e lo stesso ho pensato di fare qua", spiega Culicchia. "È un progetto perfettamente coerente con le idee e il lavoro di tutto i giorni. Questo siamo e questo continueremo a essere" sottolinea la direttrice del Circolo dei Lettori, Elena Loewenthal. "È un investimento in cui crediamo molto. Siamo nell'ultimo anno della legislatura, ma sono ottimista e fiducioso che questo progetto si possa ampliare e rendere stabile", afferma Maurizio Marrone, assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte. "In questo autunno straordinario del Circolo dei lettori, diamo vita a un nuovo festival, Radici. È una parola aperta a interpretazioni culturalmente interessanti" commenta Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA