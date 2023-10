'Cinema al cinema', in 33 comuni il progetto per le famiglie

Torna 'Cinema al Cinema, per portare nelle sale i bambini e i ragazzi con le loro famiglie.

La seconda edizione del progetto di Agis Piemonte Valle d'Aosta, sostenuto da Regione Piemonte, vede aumentate le sale aderenti, ora 39.

"La famiglia è il target del nostro progetto con 5 appuntamenti mensili, in ogni sala aderente, al costo di 3,5 euro - ha spiegato oggi Marta Valsasia, segretaria generale di Agis Piemonte e Valle d'Aosta, nella storia sede torinese dell'associazione -. L' obiettivo è ricostruire il rapporto di fiducia tra il pubblico e le sale. La prima edizione è andata molto bene, abbiamo riempito un vuoto del sistema cinema".

Il programma, al quale aderiscono Agis, Anec e Acec, si concluderà nel 2025.

"Per noi si tratta di una sfida - ha aggiunto Valsania - per rendere attrattivo il cinema come luogo di incontro, socialità, crescita culturale per tutti".

Sono coinvolte 39 sale in 33 comuni piemontesi, 14 dei quali sotto i 15 mila abitanti. Si parte nel weekend del 21-22 ottobre. Ad oggi sono 70 i film, particolarmente indicati per i più giovani, tra i quali gli esercenti possono scegliere. Si va da 'Last Film Show, candidato come miglior film d'animazione ai premi Oscar Bafta e Critics' Choise Awards, a film intramontabili come 'The 'Nightmare before Christmas' di Tim Burton a 'Mary Poppins' e 'Et'.

"Sosteniamo questo progetto nella convinzione che le sale, rinnovate anche nella programmazione, possano diventare luoghi centrali della rigenerazione urbana e culturale alla quale dobbiamo guardare", ha commentato l'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio.



